Un 2023 senza veli: da Matilda De Angelis a Jennifer Lawrence, le 10 scene di nudo più belle

Sì, perché nell'ultimo film di Wes Anderson, "Asteroid City", Scarlett Johansson regala un nudo integrale frontale davanti allo specchio, ma in realtà quella che si vede riflessa non è lei ma la sua controfigura, Katy Heffernan-Smith.

Chi non ha utilizzato invece body-double è Ursula Corberò, la popolare Tokyo de "La casa di carta", che appare completamente nuda in un episodio della serie "Burning Body". In quel caso a venire in soccorso dell'attrice è una posizione assolutamente strategica, che permette di mostrare tutto senza in realtà mostrare nulla... Nudo di spalle sotto la doccia per Elizabeth Olsen, protagonista di "Love & Death", mentre Keri Russell non si è tirata indietro per alcune sequenze di sesso in "The Diplomat".

Se si dovesse assegnare un Oscar per l'attrice protagonista della serie più esplicita questo andrebbe sicuramente a Lily-Rose Depp. La figlia di Johnny Depp in "The Idol" si è resa protagonista di numerose sequenze al limite dell'X-Rated (il nostro vietato ai minori di 18 anni). Tra i nudi più sorprendenti sicuramente quello di Jennifer Lawrence in "Fidanzata in affitto": l'attrice è infatti protagonista di una lunga sequenza sulla spiaggia in cui appare in nudo integrale frontale, "mascherato" giusto da una "parrucca" posticcia nel punto strategico. Sfrontato e divertente è invece il nudo di Alison Brie nella commedia "Mi ricorda qualcuno": nei panni di una reporter che deve andare a intervistare dei nudisti, decide di mettere a proprio agio l'intervistata denudandosi anche lei.

Una veterana delle scene senza veli è Heather Graham, che in passato non ha mai avuto problemi a spogliarsi sul set. E anche oggi, nel 2023, a 53 anni, l'attrice inglese è tornata "sul luogo del delitto" regalando un topless nell'horror/thriller "Suitable Flesh". Chi in realtà non si spoglia più di tanto è Natalie Portman che però nella commedia romantica "May December" è protagonista di una torrida scena d'amore con un uomo, lui sì nudo. E infine un tocca di italianità con Matilda De Angelis: siamo lontani dal nudo integrale sfrontato sfoggiato in "The Undoing", quando in una sequenza in palestra si poneva con il pube esposto di fronte al viso di un scioccata Nicole Kidman, ma anche in "La legge di Lidia Poet" l'attrice bolognese non si tira indietro di fronte ad alcune sequenze di nudità.