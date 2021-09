"Combatti il fascismo , combatti le discriminazioni, combatti l'odio, combatti per la libertà, viva la rivoluzione dell'amore". Madonna non le manda certo a dire e su Instagram posta la foto del quotidiano francese " Liberation " che mostra in prima pagina il successo di Marine Le Pen alle elezioni europee e lancia gli slogan contro il boom in Francia del partito di estrema destra Front National (FN).

La foto su Instagram è affiancata da una serie di hashtag e commenti di denuncia contro il fascismo e le discriminazioni: "Russia, Ucraina, Venezuela... ora Francia?!!!!!", scrive Madonna. Tra la popstar e la Le Pen riemergono quindi antiche ruggini.



Nel 2012 infatti Luisa Veronica Ciccone aveva trasmesso durante la tappa parigina del suo tour un video in cui appariva un'immagine della leader del FN con una svastica sulla fronte, per accompagnare la canzone "Nobody Knows Me" ("Nessuno mi conosce"). Allora Marine la denunciò per ingiuria. La guerra è ancora aperta.