11 febbraio 2014 Lucio Dalla, il teatro accende la poesia In scena al Teatro Petrolini di Roma "Com'è profondo il mare" di ANDREA CONTI

13:18 - Le storie di Stomp, G., Stella, Cara, Felicità, Anna e Marco celebrate da Lucio Dalla da oggi cambieranno per sempre. Ognuno di loro rivive al Teatro Petrolini di Roma con "Com'è profondo il mare" in scena fino al 23 febbraio. Sul palco anche Andrea Dianetti che a Tgcom24 rivela: "E’ un racconto di fantasia, dove ispirandosi alla poesia presente in alcune canzoni di Lucio Dalla si dà vita a personaggi veri e propri. Una favola moderna".



"L'idea nasce dalla volontà del regista Gabriele Carbotti e della Compagnia "Caterina Mannu". - spiega Dianetti - Si dà risalto alle parole e ai concetti delle canzoni, la scelta è stata quella di non utilizzare, nella messinscena, le musiche, ne i testi così come scritti, ma solamente di mettere in prosa quello che il Maestro ha scritto in forma poetica.La narrazione è dinamica e veloce, con cambi di ambientazione continui, a dare un taglio quasi cinematografico alla rappresentazione".



Non ci saranno però le canzoni di Dalla "perché si è voluto raccontare una storia ispirandosi ai testi, e non omaggiare il ricordo del Maestro musicalmente. Quello lo lasciamo fare a cantanti, che magari l’hanno anche conosciuto, e che saprebbero come interpretarlo musicalmente. Chi ne è appassionato, troverà molto "di lui", ma nei personaggi che raccontava, quasi come li conoscesse già".



C'è solo da sperare che gli eredi del cantautore possano apprezzare questo atto d'amore di giovani ragazzi verso il cantautore scomparso, lasciando loro la possibilità anche di omaggiarlo nella massima libertà possibile.



INFORMAZIONI "Com’è profondo il mare - La vera storia di Anna e Marco" al Teatro Petrolini, via Rubattino n.5 Roma. Atto unico scritto e diretto da Gabriele Carbotti con Alessia Amendola, Gabriele Carbotti, Ughetta d'Onorascenzo, Ludovica Di Donato, Andrea Dianetti, Paola Majano, Michele Botrugno e Lorena Scintu. Per info e prenotazioni: 065757488. Orari: alle 21 e domenica alle 18.