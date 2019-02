Vincenzo e Georgia fecero commuovere Jovanotti perché durante un suo concerto al Forum di Assago, un anno fa, lui fece a lei la proposta di matrimonio. Lorenzo Cherubini interruppe lo show, augurando ai due ragazzi tanta felicità. Ora che la data è fissata per il 20 luglio, in pieno tour "Jova Beach Party" , Vincenzo nel giorno di San Valentino lancia un appello al cantante: "Sposaci tu sulla spiaggia!" .

Chissà se il sogno di Vincenzo 33enne di Capua, e Georgia, 31enne di Pignataro Maggiore, non si possa realizzare per davvero. Jovanotti, infatti, si è attrezzato per celebrare matrimoni durante il suo tour estivo sulle spiagge d'Italia. "So che sposerà una coppia per spiaggia", dice Vincenzo lanciando il suo appello: "Spero che ci senta e ci inviti".