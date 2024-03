James Bond cambia faccia: offerto il ruolo ad Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson futuro James Bond

Di possibili candidati per il ruolo, in questi mesi, ne sono proposti parecchi. Un recente sondaggio aveva indicato Idris Elba come il preferito dal pubblico, ma il suo nome era presto stato scartato sia per l'età avanzata (51 anni) sia perché l'attore è già impegnato sul set della serie poliziesca "Luther". In passato anche Liam Neeson aveva declinato l'offerta , in quel caso per colpa della gelosia della futura moglie. Per la stampa britannica è ormai certo che sarà Aaron Taylor-Johnson il nuovo James Bond. L'attore firmerà il suo contratto nei prossimi giorni, per poi prepararsi al grande annuncio. Tesi supportata anche da alcune recenti dichiarazioni dell'attore che, senza sbilanciarsi troppo, ha ammesso: "Trovo affascinante e meraviglioso che le persone mi vedano in quel ruolo. Lo prendo come un grande complimento".