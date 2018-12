"Attila" ha aperto la stagione della Scala, lunghi applausi per Mattarella

Lunghi e calorosi applausi per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , intervenuto alla rappresentazione di " Attila ", l'opera di Giuseppe Verdi scelta quest'anno per aprire la stagione della Scala di Milano . Una serata mondana, ma con pochi vip e qualche esponente del mondo della politica.

"Attila" apre la stagione della Scala: guarda le personalità presenti Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Il prefetto di Milano, Renato Saccone Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con la compagna Chiara Bazoli e il Sovrintendente della Scala, Alexander Pereira Mario Monti Il ministro dell'Economia Giovanni Tria con la moglie Philippe Daverio Chiara Bazoli e Alexander Pereira La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati con Alexander Pereira Emma Marcegaglia Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer Liliana Segre Massimo Tononi Guido Damiani Il presidente Mattarella con il sindaco Sala e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana Il presidente Sergio Mattarella con la figlia Laura Mattarella con il ministro della Cultura Alberto Bonisoli Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

Con la sala buia gli spettatori, in piedi, avevano atteso per alcuni minuti l'ingresso del Capo dello Stato. Alla fine l'ovazione per il presidente è durata oltre cinque minuti. Gli applausi sono iniziati appena si è affacciato dal palco reale dove sedeva con la figlia Laura, con il sindaco Giuseppe Sala insieme alla compagna Chiara Bazoli, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il prefetto Renato Saccone, la vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, il ministro della Cultura Alberto Bonisoli e il presidente della Lombardia Attilio Fontana, anche lui accompagnato dalla figlia Maria Cristina.



Alla fine il pubblico, sempre in piedi, si è girato verso il palcoscenico, con la sala del Piermarini illuminata e il sipario chiuso, per ascoltare l'inno di Mameli diretto dal maestro Riccardo Chailly.



La lista delle personalità poi vede il principe Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, il presidente Mediaset Fedele Confalonieri, l'ex premier Mario Monti, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, la senatrice a vita Liliana Segre con Roberto Cenati dell'Anpi di Milano, il numero uno di Brembo Bombassei, Carlo Messina di Intesa Sanpaolo, l'imprenditrice Diana Bracco, Livia Pomodoro, l'imprenditore Arturo Artom, l'ex ministro Corrado Passera, la presidente Eni Emma Marcegaglia.



Nutritita la truppa degli chef stellati, come Davide Oldani, Claudio Sadler ed Ernst Knam. Erano poi presenti l'attrice Dalila di Lazzaro, le stiliste Lella e Gigliola Curiel, Irene Pivetti, il ballerino Sergei Polunin e il conduttore Alessandro Cattelan.