"Alla mia età mi nascondo ancora per fumare", ovvero: essere donna e musulmana ad Algeri

"In questi anni di militanza e nomadismo del Teatro Ringhiera , dopo la chiusura, era importante restare presenti sul territorio con alcuni degli spettacoli che raccontano del nostro impegno, del nostro essere dalla parte di Antigone, con il giusto garbo e la giusta ironia. Era doveroso riprendere questo lavoro perchè Rayhana rappresenta una dissidente all'interno del mondo arabo francese e apre un punto di vista molto forte sulla società islamica, ricordando che ogni forma di violenza deve essere combattuta in ogni modo e con ogni risorsa ...", racconta Serena Sinigaglia, che, con la ripresa di "Alla mia età mi nacondo ancora per fumare", ribadisce il suo impegno e quello dell'Atir Teatro Ringhiera, a voler dare una risposta adeguata alla chiusura forzata della loro "casa". Rayhana, scrittrice algerina, ha dovuto scegliere uno pseudonimo per poter continuare a scrivere ciò che scrive e pensare ciò che pensa, nonostante viva in un paese libero come la Francia. E proprio in Francia, mentre si recava a teatro, Rayhana è stata aggredita da un gruppo di integralisti islamici. Il perché, si desume da questo suo lavoro, che tocca temi di grande attualità con la sapienza di chi li conosce bene per averli vissuti sulla propria pelle e una leggerezza che restituisce forza ed incisività alla scena.

"E' questo uno dei punti forza dello spettacolo e ciò che mi ha fatto innamorare del testo", aggiunge la regista: "E' Rayhana a parlare, un'araba musulmana, praticante che è stata picchiata dagli integralisti islamici. Quello che colpisce è che la critica ma anche i complimenti arrivano dall'interno della cultura stessa araba e non da un occidentale. E' attraverso il dissenso interno che si costruisce il progresso. Rayhana si arma inoltre di profonda ironia e l'ironia è uno strumento di grande umanesimo. C'è amore in questo testo, oltre che critica, amore verso le contraddizioni e le strutture che gli umani creano tra loro. Rayhana è una donna araba che fa parlare donne arabe mettendole nel luogo più privato e intimo che esista, un hammam, dove vige la libertà dialettica e in più scherza e costruisce una sorta di musical. Questo denota un grande senso di dissidenza e mostra che la gran parte della società non è integralista. Rayhana denuncia le strutture dell'integralismo fino in fondo, ma lo fa dall'interno, trasformando il suo dissenso in un un grande atto d'amore verso la sua cultura e il suo Paese".



L’azione si svolge ad Algeri, ai giorni nostri. Siamo in un hammam, nel giorno riservato alle donne. Un giorno che però sarà diverso da tutti gli altri. Dentro al bagno infatti si sono barricate nove donne algerine, costrette a nascondersi per sfuggire all’ira di parenti e uomini barbuti che reclamano il diritto di punire una di loro, ritrovata incinta senza il consenso dei genitori. Tra i vapori e le acque delle vasche si crea un’intimità speciale tra le donne, le quali, a turno, rivelano le loro storie, le loro speranze, i loro dolori, le loro rabbie: quello spazio protetto, caldo ed accogliente, un luogo sospeso, lontano dai clamori e dai rumori della città, le incoraggia a “spogliarsi” e confidarsi anche i segreti più delicati. Ogni personaggio ha il suo punto di vista ed è diverso dall’altro per età, condizione sociale, destino più o meno sfortunato, speranza, disillusione e convinzioni religiose. Una cosa, però, li accomuna tutti: il ruolo della donna all’interno di una società come quella islamica.



"Parlare di spettacolo al femminile è ancora importante perché sebbene io mi auspichi che le differenze scompaiono, non si puo prescindere dai dati di fatto e cioè che le distinzioni ci sono ancora, sia nella nostra cultura sia in quella araba. Sarebbe un errore negare che le differenze esistano e non parlarne, E' ancora necessario farlo, con garbo e con grazia, come fa Rayhana. Segnali di cambiamento ce ne sono, qualcosa si sta muovendo verso la definitiva eliminazione delle differenze di genere ed è per questo che proprio ora bisogna continuare a parlarne".