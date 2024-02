Ucraina, due anni di guerra: il Parlamento europeo si illumina di blu e giallo

In occasione del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, il Parlamento europeo a Bruxelles si è illuminato di blu e giallo "per esprimere sostegno e solidarietà verso gli ucraini, che proseguono nella loro battaglia per la libertà", si legge nei profili social dell'istituzione.

"Blu e giallo. L'orgoglio dell'Ucraina. Il cuore dell'Europa. Insieme come una cosa sola", ha scritto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel condividere le foto dell'edificio illuminato.