Sondaggio Eurobarometro, più della metà dei cittadini dell'Ue è già interessata alle prossime elezioni europee

Il sondaggio - L'Eurobarometro Autunno 2023 del Parlamento europeo è stato condotto dall'agenzia di ricerca Verian (ex Kantar Public) tra il 25 settembre e il 19 ottobre 2023 in tutti i 27 Stati membri dell'Ue. Il sondaggio è stato condotto faccia a faccia, con interviste video (CAVI) utilizzate anche in Cechia, Danimarca, Finlandia e Malta. In totale sono state condotte 26.523 interviste. I risultati sono stati ponderati in base alla dimensione della popolazione di ciascun Paese.

I dati - L'immagine dell'Ue è rimasta stabile dal marzo 2023: il 45% dei cittadini ha un'immagine positiva del blocco, il 38% ha un'immagine neutra e il 16% ha un'immagine negativa. I cittadini italiani sono fra i più ottimisti circa il futuro dell'Unione europea: il 61% degli intervistati si è definito tale, contro il 60% della media degli altri Paesi.

Le priorità politiche per i cittadini - Il 70% dei cittadini europei ritiene che le azioni dell'Ue abbiano un impatto sulla loro vita di tutti i giorni. Più di un terzo dei cittadini considera la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (36%) e la salute pubblica (34%) come i principali temi a cui il Parlamento europeo deve dare priorità. Seguono la lotta contro il cambiamento climatico, il sostegno all'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro (entrambi 29%), mentre l'interesse verso i temi della migrazione e dell'asilo (18%), attualmente in nona posizione, è aumentato di sette punti percentuali rispetto all'autunno dello scorso anno. Per i cittadini italiani, invece, il sostegno all'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro dovrebbe essere la priorità numero uno per il Parlamento europeo (41% degli intervistati).

"In questi cinque anni abbiamo ascoltato e il Parlamento europeo ha mantenuto i suoi impegni. Stiamo lottando contro la povertà, l'esclusione sociale e il cambiamento climatico; stiamo creando posti di lavoro e difendendo i valori dell'Ue, come la democrazia, i diritti umani e la libertà di parola. Ma la democrazia non può mai essere data per scontata. Dobbiamo proteggerla e conservarla, esprimendo il nostro voto. Ogni voto alle prossime elezioni europee è importante". Così la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola commentando i risultati del sondaggio.

Maggiore interesse per le prossime elezioni europee - E a proposito delle prossime elezioni europee, il 68% dichiara che sarebbe propenso a votare se si tenessero tra una settimana (nove punti in più rispetto all'autunno 2018). Un incremento nella propensione al voto che è registrato anche a livello nazionale, con il 62% di intervistati in Italia che si dichiara propenso a recarsi alle urne, a fronte del 58% dello stesso periodo nella passata legislatura.

L'immagine del Parlamento europeo - Come si evince anche dalle priorità politiche, il disagio socio-economico colpisce ancora molti europei, anche se gli indicatori sono leggermente migliorati nel corso degli ultimi sei mesi. Il 73% degli intervistati (6 punti percentuali in meno rispetto alla primavera del 2023) pensa che il proprio tenore di vita diminuirà nel prossimo anno. Oltre un terzo degli europei (37%) ha difficoltà a pagare le bollette a volte o per la maggior parte del tempo.

Con le elezioni europee del 2024 all'orizzonte, la maggior parte degli europei (53%) desidera che il Parlamento europeo svolga un ruolo più rilevante - un'opinione prevalente in 21 Stati membri. Gli italiani, poi, sono fra i cittadini europei che danno un giudizio maggiormente positivo circa l'immagine del Parlamento europeo: con il 39% che dice di averne un'immagine positiva, contro il 36% della media Ue. Un risultato da leggere in parallelo a quello della presenza sui mezzi di informazione italiani del Parlamento: il 65% degli intervistati ha infatti dichiarato di aver letto o sentito parlare del Pe su giornali, internet, TV o radio di recente. Questo a fronte di una media europea del 64%.

"Questo Eurobarometro dimostra che l'Europa conta. In questo difficile contesto geopolitico e socio-economico, i cittadini hanno fiducia nell'Unione europea per trovare soluzioni. La grande maggioranza degli europei ritiene che le azioni dell'Ue abbiano avuto un impatto positivo sulla loro vita quotidiana", ha concluso Metsola.