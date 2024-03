Premio LUX del pubblico, avete tempo fino al 14 aprile per votare | Proiezioni gratuite dei cinque film finalisti in sette città italiane

Adesso tocca ai cittadini scegliere il vincitore: è possibile votare sulla piattaforma dedicata al Premio LUX . C'è tempo fino al 14 aprile. Per permettere agli europei di vederli, i cinque film vengono proiettati nelle sale di tutta Europa (con sottotitoli nelle lingue ufficiali dell'Ue). Per quanto riguarda il nostro Paese, l'Ufficio del Parlamento europeo ha organizzato proiezioni gratuite in sette città italiane fino a metà aprile. Scopri le date delle prossime.

Il Premio - Istituito nel 2007 dal Parlamento europeo, il Premio LUX del pubblico europeo nasce per contribuire alla distribuzione di film europei di alta qualità artistica che riflettono la diversità culturale in Europa e al di fuori di essa e che toccano temi di interesse comune, come la dignità umana, l'uguaglianza, la non discriminazione, l'inclusione, la tolleranza, la giustizia e la solidarietà. Dal 2020, il Premio LUX del pubblico è assegnato dal Parlamento europeo e dalla European Film Academy, in collaborazione con la Commissione europea e la rete Europa Cinemas. In questo nuovo formato gli spettatori vengono trasformati in giuria e sono loro, assieme agli eurodeputati, a scegliere il vincitore. I cittadini possono, infatti, valutare i film, dando loro un punteggio da una a cinque stelle, attraverso la piattaforma dedicata del Premio LUX. Il vincitore sarà selezionato congiuntamente dai membri del Parlamento europeo e dai voti del pubblico, e ciascuna valutazione rappresenterà il 50% del risultato finale.

L'anno scorso i voti di 45mila spettatori provenienti da ogni angolo dell'Unione europea insieme ai voti espressi dagli eurodeputati hanno contribuito a determinare il vincitore rendendo questo premio cinematografico uno tra i più popolari a livello mondiale.

La cerimonia di premiazione - La cerimonia di premiazione dell'edizione 2024 si terrà il 16 aprile a Bruxelles. Il termine ultimo per votare i finalisti è il 14 aprile e, per chi vota, c'è la possibilità di vincere un viaggio a Bruxelles per assistere alla premiazione.

I cinema in cui vengono proiettati i film - I cinema che proiettano gratuitamente i film sono lo Splendor di Bari, il Cinema Modernissimo e il Lumière di Bologna, lo Spazio Alfieri a Firenze, il Beltrade a Milano, l'Astra a Padova, il Rouge et Noir a Palermo e il Cinema Dante a Venezia-Mestre.

Le date delle proiezioni - Per scoprire nel dettaglio le date delle proiezioni potete consultare la pagina del sito del Parlamento europeo dedicata Premio LUX. Le prossime sono: "Smoke Sauna: i segreti della sorellanza" all'Astra a Padova e al Cinema Dante a Venezia-Mestre il 28 marzo, rispettivamente alle 20:30 e alle 17, e "20.000 specie di api" al Beltrade a Milano il 29 marzo alle 19:30.