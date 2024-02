Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2024, candidature aperte fino al 12 febbraio

Il premio - Il Premio viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo e dalla Fondazione Internazionale del Premio Carlo Magno di Aquisgrana a progetti di giovani con una forte dimensione europea. Dal 2008, sono stati candidati 5.350 progetti.

I primi tre progetti, selezionati tra i 27 proposti dalle giurie nazionali in ciascun Paese dell'Ue, saranno premiati con: 7.500 euro per il primo classificato; 5.000 euro per il secondo; 2.500 euro per il terzo. I rappresentanti dei 27 progetti nazionali vincitori, saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà il 7 maggio presso la città di Aquisgrana in Germania.

Le regole - Per poter partecipare i progetti devono soddisfare i seguenti criteri: favorire la comprensione a livello europeo e internazionale; promuovere lo sviluppo di un senso comune di identità e integrazione europea; servire da modello per i giovani che vivono in Europa; offrire esempi pratici di europei che vivono insieme come una comunità.

Come candidarsi - Per candidarvi accedete al seguente sito: https://charlemagneyouthprize.eu. I vincitori nazionali verranno annunciati il 20 marzo; mentre quelli europei il 7 maggio, nel giorno della cerimonia di premiazione ad Aquisgrana.