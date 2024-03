Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2024, il vincitore nazionale è EuropEasy

Il premio - Il premio viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo e dalla Fondazione Internazionale del Premio Carlo Magno di Aquisgrana a progetti di giovani con una forte dimensione europea. Dal 2008, sono stati candidati 5.866 progetti.

I primi tre progetti, selezionati tra i 27 proposti dalle giurie nazionali in ciascun Paese dell'Ue, saranno premiati con: 7.500 euro per il primo classificato; 5.000 euro per il secondo; 2.500 euro per il terzo. I rappresentanti dei 27 progetti nazionali vincitori saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione.