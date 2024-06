Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, ecco come presentare le proprie proposte

Il 3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampa, il Parlamento europeo ha lanciato l'invito a presentare le proposte per il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo 2024. C'è tempo fino al 31 luglio. Il premio è un riconoscimento annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani. Ecco come presentare la propria domanda.