Per la Giornata dell'Europa i principali monumenti saranno illuminati e mostreranno messaggi che invitano i cittadini a votare

Il Colosseo di Roma, la Mole Antonelliana di Torino, Castel dell'Ovo a Napoli e l'Arco di Trionfo di Parigi.

Sono solo alcuni dei monumenti che verranno illuminati Il 9 maggio per celebrare la Giornata dell'Europa. In particolare, considerando anche che mancherà un mese esatto alle elezioni, tra mercoledì 8 maggio e giovedì 9, gli edifici esporranno lo slogan della campagna elettorale "Usa il tuo voto. O saranno altri a decidere per te" o la bandiera europea. All'iniziativa partecipano più di 60 città in tutta Europa.