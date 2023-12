Parlamento europeo, via libera definitivo alle misure Ue sulle materie prime critiche

Gli eurodeputati hanno approvato con 549 voti favorevoli, 43 voti contrari e 24 astensioni il testo che mira a rendere l'Unione europea più competitiva e indipendente attraverso la riduzione della burocrazia, la promozione dell'innovazione lungo l'intera catena del valore e il sostegno alle pmi. L'obiettivo è anche di promuovere la ricerca, lo sviluppo di materiali alternativi e metodi di estrazione e produzione più rispettosi dell'ambiente. La nuova legislazione prevede incentivi economici e un contesto imprenditoriale più stabile e sicuro per i progetti di estrazione e riciclaggio dei minerali rari, con procedure di autorizzazione per le Pmi del settore più rapide e semplici.

Martedì scorso, il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alla legge Ue per aumentare l'approvvigionamento di materie prime critiche (avevamo approfondito l'argomento durante la seconda puntata di "TOGETHER - Europa2024 ) .

Durante i negoziati con il Consiglio, i deputati hanno spinto per una maggiore attenzione alla produzione e all'espansione dei materiali che possono sostituire le materie prime strategiche. Hanno assicurato la definizione di obiettivi per promuovere l'estrazione di più materie prime strategiche dai prodotti di scarto e insistito sulla necessità di ridurre la burocrazia per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese.

Nel testo, gli eurodeputati sottolineano l'importanza dei partenariati strategici tra l'Unione e i Paesi terzi per le materie prime critiche, al fine di diversificare l'offerta dell'Ue. Il testo prevede misure per realizzare partenariati di lungo termine su trasferimento di conoscenze e tecnologie, formazione e aggiornamento professionale, per nuovi posti di lavoro che offrano migliori condizioni di lavoro e di reddito, nonché per effettuare l'estrazione e la lavorazione nei Paesi partner secondo i migliori standard ecologici. La legislazione dovrà ora essere formalmente approvata dal Consiglio prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ue ed entrare in vigore.

Le materie prime critiche - Auto elettriche, pannelli solari e smartphone contengono materie prime critiche. Le materie prime critiche sono fondamentali per le transizioni verde e digitale dell'Ue. Garantirne l'approvvigionamento è cruciale per la resilienza economica, la leadership tecnologica e l'autonomia strategica dell'Unione europea. Con la guerra russa contro l'Ucraina e una politica commerciale e industriale cinese sempre più aggressiva, anche il cobalto, il litio e altre materie prime sono diventati un fattore geopolitico. Data la transizione globale verso le energie rinnovabili e la digitalizzazione delle economie e delle società, la domanda di queste materie prime strategiche è destinata ad aumentare rapidamente nei prossimi decenni.