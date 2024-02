Parlamento europeo, Yulia Navalnaya alla plenaria della prossima settimana | Metsola: "Grata che abbia accettato il mio invito"

"Il mondo ha perso un combattente" - In occasione della morte di Navalny, Metsola aveva scritto su X: "Il mondo ha perso un combattente il cui coraggio riecheggerà per generazioni. Inorridita dalla morte del premio Sakharov Alexei Navalny. La Russia gli ha tolto la libertà e la vita, ma non la dignità. La sua lotta per la democrazia continua. I nostri pensieri sono rivolti alla moglie e ai figli". Nel 2021, Navalny è stato insignito del Premio Sakharov dal Parlamento europeo.