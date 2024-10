Parlamento europeo, al via la sessione plenaria

Al via la sessione plenaria del Parlamento europeo. Dal 7 al 10 ottobre, gli eurodeputati si occuperanno di: escalation in Medio Oriente; industria automobilistica europea; presidenza ungherese; controlli alle frontiere; alloggi accessibili; lotta contro la violenza gi genere; aiuti del Fondo di solidarietà Ue per sostenere gli interventi in cinque Paesi dell'Ue (tra cui l'Italia) in seguito a gravi inondazioni nel 2023. Segui la diretta.