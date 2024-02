Napoli, dal 25 al 27 marzo il BootCamp #UsaIlTuoVoto: ecco come candidarsi

A Napoli, dal 25 al 27 marzo, si terrà il BootCamp #UsaIlTuoVoto, una tre giorni per scambiare idee e progetti sull'Europa e sulle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.

Giovani da tutta Italia potranno incontrare e dialogare con i membri del Parlamento europeo e con i rappresentanti della Commissione europea, mettersi in gioco in prima persona e costruire una rete di conoscenze e di contatti. Il BootCamp #UsaIlTuoVoto, che si svolgerà in lingua italiana, è organizzato dal Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il Consiglio Nazionale dei Giovani. Ecco in cosa consiste e come partecipare.