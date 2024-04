L'Eurocamera: "Inserire l'aborto tra i diritti fondamentali Ue"

Tgcom24

Alla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue verrebbe dunque aggiunta l'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva e il diritto a un aborto sicuro e legale. Gli eurodeputati hanno condannato il regresso sui diritti delle donne e tutti i tentativi di limitare o rimuovere gli ostacoli esistenti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi (Srhr) e la parità di genere a livello globale, compresi gli Stati membri.

Obiettivo: depenalizzare completamente l'aborto Il testo esorta i Paesi Ue a depenalizzare completamente l'aborto in linea con le linee guida dell'Oms del 2022 e a rimuovere e combattere gli ostacoli all'aborto, invitando la Polonia e Malta ad abrogare le loro leggi e altre misure che lo vietano e lo limitano. Gli europarlamentari hanno denunciato il fatto che, in alcuni Stati membri, l'aborto sia negato dai medici, e in alcuni casi da intere istituzioni mediche, sulla base di una clausola di "coscienza", spesso in situazioni in cui un eventuale ritardo metterà in pericolo la vita o la salute del paziente.

L'aborto in Italia In particolare, l'Europarlamento ha sottolineato che in Italia l'accesso all'assistenza all'aborto "sta subendo erosioni", e che un'ampia maggioranza di medici si dichiara obiettore di coscienza. Una situazione che rende estremamente difficile de facto l'assistenza all'aborto in alcune Regioni.