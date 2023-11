Giulia Cecchettin, Metsola: "Basta cecità istituzionale sui femminicidi"

"Serve un quadro di protezione adeguato, più condanne agli assalitori. Bisogna finirla con la cecità istituzionale verso i femminicidi, è già troppo tardi, non ci sono parole per consolare le famiglie ma la giustizia è un sostegno per chi rimane in vita. Dobbiamo fare di più. Il Parlamento europeo vedrà cosa può fare discutendo giovedì di questo tema", ha sottolineato Metsola.