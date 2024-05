Giornata dell'Europa, Metsola a Kiev | Festeggiamenti a Roma e Milano

Lo ha comunicato lei stessa su X dove ha pubblicata le immagini del suo arrivo. "Ritorno nella terra dei coraggiosi. A Kiev per la Festa dell'Europa", ha scritto nel post. Intanto, si festeggia anche nel nostro Paese, in particolare a Roma e a Milano . Vediamo come.

L'evento a Milano - A Milano, le celebrazioni della Giornata dell'Europa sono iniziate già l'8 maggio con un evento aperto alla cittadinanza e organizzato da Ufficio del Parlamento europeo e Rappresentanza della Commissione europea. Al Luiss Hub si sono esibiti Gaia, Roberto Vecchioni, Elio e Francesco Oggiano ricordando la storia e i valori dell'Ue. Lo spettacolo ha coinvolto un pubblico di circa 500 persone.

"Sono molto felice di essere stata qui stasera per un motivo importantissimo, che è quello del voto, un voto che ci rende corresponsabili e ci dà il diritto di essere parte della creazione del nostro futuro, un futuro democratico", ha detto Gaia. "Ricordatevi di andare a votare, non pensate che sia una cosa di poco conto. Se non andate è molto grave. Per cui andate. Ho un metodo per invogliarmi ad andare che suggerisco a tutti: penso che ci sono un sacco di posti dove non si può fare, e penso anche che qui, fino a non moltissimi anni fa, era impossibile farlo. Per cui, vado", ha invece affermato Elio. "Democrazia è una parola che sembra facile. In realtà, è difficilissima perché nella democrazia ci vuole un casino di pazienza e tantissima capacità di ascoltare, di sentire e di dire", ha dichiarato Vecchioni.

"Il Parlamento europeo e la Commissione europea stanno cercando di mobilitare le persone ad andare a votare attraverso la campagna #UsaIlTuoVoto. La democrazia non può essere data per scontata ed è compito di tutte e tutti farla vivere per noi e per chi verrà", è il commento di Maurizio Molinari, capo dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano.

Le celebrazioni a Roma - A Roma, in occasione della Giornata dell'Europa e del lancio della campagna istituzionale #UsailTuoVoto, l'Ufficio in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con Roma Capitale e Associazione Civita, hanno organizzato una serie di eventi di celebrazione, dibattito e sensibilizzazione in vista delle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno.

La giornata di celebrazioni si è aperta alle 9, nell'Aula Giulio Cesare del Campidoglio, con interventi istituzionali e con una serie di dibattiti sui temi della democrazia, dell'identità, dei valori e del futuro dell'Europa. In rappresentanza delle istituzioni sono intervenuti Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, e Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr. Ha introdotto i lavori Gianni Letta, presidente dell'Associazione Civita. Quindi, i ragazzi delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo al loro primo voto hanno dialogato con Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Matt Brittin, presidente di Google per Europa, Medio Oriente e Africa; Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi per l'Osservazione della Terra e capo dell'agenzia Esa Esrin; Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma; Nicolò Mardegan, direttore delle Relazioni esterne di Enel, e Lauro Panella, capo unità e autore dello studio del Parlamento europeo sui costi della non-Europa. Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale giovani, ha introdotto il dibattito. Ha chiuso la mattinata un panel sul ruolo dei media nella democrazia europea.

Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo, Antonio Parenti, Rappresentante in Italia della Commissione europea e Pierre Emmanuel De Bauw, ambasciatore del Belgio, hanno tenuto i saluti introduttivi dell'evento, che è iniziato con la proiezione del video ufficiale della campagna #UsailTuoVoto.

"L'amore per l'Italia e l'amore per l'Europa possono e devono stare insieme. Usiamo bene l'occasione del voto, questa scommessa europea ha bisogno di nuove energie. Nel giorno della #FestadellEuropa, rendetevi conto che l'Europa siete voi giovani", ha detto Gentiloni. "La nostra civiltà è una civiltà di apertura, uno scambio di merci e idee che ci ha fatto amare la libertà e mettere la persona al centro. La difesa della dignità e della libertà della persona è patrimonio dell'identità europea. Viva l'Europa!", ha affermato Corazza.

Il 9 maggio sera, si terrà la festa serale a Piazza del Campidoglio, aperta dai saluti del sindaco Roberto Gualtieri e dalla proiezione del video del Parlamento europeo per le elezioni 2024. L'evento si svilupperà tra letture di testi sulla democrazia e l'integrazione europea, immagini e musiche con la partecipazione di Alfa, Lorenzo Baglioni, Lino Banfi, Cristiana Capotondi, Ludovica Coscione, Anna Favella, Giulia Molino, Alessandro della Giusta, Edoardo Purgatori. Alle 21, il sindaco e gli artisti presenti premeranno un bottone che darà il via simbolico all'illuminazione con i colori europei in tutto il Paese di templi, anfiteatri, borghi, piazze, municipi, chiese e altri monumenti e luoghi simbolo della cultura, identità e creatività italiana ed europea. Un'iniziativa realizzata con il supporto di Enel.