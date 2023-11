Giornata contro la violenza sulle donne, Metsola: "Troppe ancora uccise"

"Possiamo e dobbiamo agire per proteggere le donne", ha inoltre scritto in un post ricordando anche Giulia Cecchettin

Dobbiamo invertire la rotta. Nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, chiediamo strutture di protezione adeguate e maggiori condanne per i trasgressori. Niente più scuse". Lo ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola .

"Possiamo e dobbiamo agire per proteggere le donne" - "Giulia (Cecchettin, ndr), Ashling, Bernice, Paulina e decine di migliaia di altre donne in Europa e non solo. Vittime del femminicidio. Figlie, sorelle, madri. Possiamo e dobbiamo agire per proteggere le donne. Con determinazione, formazione, campagne di sensibilizzazione e leggi ambiziose", ha poi sottolineato la presidente del Parlamento europeo in un altro post su X.

Una bandiera arancione - Nella Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Parlamento europeo partecipa alla campagna dell'Onu contro la violenza sulle donne "Orange the World" ed espone una bandiera arancione.