08 marzo 2024 09:29

Roma, presentato il tour istituzionale nazionale "Giovani, Digitalizzazione, Europee2024" alla presenza del ministro Fitto

Mercoledì, presso Esperienza Europa – David Sassoli di Roma, è stato presentato il tour istituzionale nazionale "Giovani, digitalizzazione, Europee2024". L'evento è stato organizzato congiuntamente dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea e dalla Fondazione AIDR, e ha visto la partecipazione attiva degli studenti del Liceo Vittorio Colonna, che celebra quest'anno il suo 150º anniversario. Il momento di apertura ha visto i saluti istituzionali di Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo; Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e Mauro Nicastri, presidente della Fondazione Aidr. All'incontro hanno partecipato importanti figure istituzionali: Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr - il quale ha dichiarato che "dobbiamo lavorare per fa comprendere l'importanza della campagna elettorale ai ragazzi. Partecipare al voto è decisivo per il proprio futuro" -, Beatrice Covassi, parlamentare europea, e Luca Sbardella, parlamentare italiano. La conclusione dell'evento è stata affidata a Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, che ha detto: "Sarà un appuntamento elettorale cruciale per la nostra Europa. Saremo chiamati a eleggere il nuovo Parlamento e non sarà un'elezione ordinaria. Credo che la prossima legislatura dovrà essere una legislatura costituente. Per questo il coinvolgimento di giovani ragazze e ragazzi è importantissimo, perché si parla del loro futuro. Il tour che sta per partire sarà un'azione concreta per parlare con le nuove generazioni e sono molto felice che il Parlamento la sostenga".

Numerose testimonianze hanno arricchito l'evento: quella di Pompeo Savarino, capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e presidente dell'associazione dirigenti della pubblica amministrazione; di Nicola Mangia, direttore settore pubblica amministrazione DXC technology; di Enrico Panella, direttore generale Sic Europe nell'ambito della logistica e dei trasporti; di Arturo Siniscalchi, direttore area economica ENAV, e del team di alcuni ragazzi di Aidr come Andrea Fiorilli, Filippo Mondello, Cecilia Ventura, Bartolomeo Lodife, Vincenzo Germano, Michela Perini, Riccardo Verniani, Orlando Bianco, Vittorio Zenardi e altri che visteranno le scuole italiane.