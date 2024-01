26 gennaio 2024 15:07

A Europa Experience si è tenuto l'evento di commemorazione delle vittime dell'Olocausto "Bruxelles e Roma insieme per il Giorno della Memoria"

Giovedì 25 gennaio, a Europa Experience, nella Capitale, si è tenuto l'evento di commemorazione delle vittime dell'Olocausto "Bruxelles e Roma insieme per il Giorno della Memoria". All'evento, promosso dalla parlamentare europea Anna Bonfrisco, componente della Delegazione per le relazioni con Israele, hanno partecipato Carlo Corazza (direttore dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo), Antonio López Istúriz-White (presidente della Delegazione per le relazioni con Israele), Giulio Terzi di Sant'Agata (Senatore, Presidente della IV Commissione politiche dell’Unione europea del Senato della Repubblica), Marco Patricelli (storico), Ruben Della Rocca (giornalista), Fiamma Nirenstein (giornalista, fellow del Jerusalem Center for Public Affair), Vittorio Robiati Bendaud (Docente e coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro-Nord Italia), Noemi Di Segni (Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), Pasquale Angelosanto (Coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo). L'evento ha vistoa anche la partecipazione speciale di Abramo Rossi, sottotenente "a titolo onorifico" dell'Arma dei Carabinieri, internato militare italiano sopravvissuto ai campi di internamento nazisti.