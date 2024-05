Forlì, dal 17 al 19 maggio si terrà uno dei quattro European Youth Event del 2024: tre giorni di incontri, laboratori e spettacoli

All'iniziativa, organizzata da Parlamento europeo e Punto Europa dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, potranno partecipare 4mila giovani, italiani ed europei, tra i 16 e i 30 anni. Ad attenderli oltre 200 workshop, laboratori, attività artistiche, dibattiti, incontri e tornei sportivi. Il fine settimana dell'evento coinciderà con il primo anniversario dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Sarà quindi l'occasione per i partecipanti di commemorare, assieme alle istituzioni italiane ed europee, chi ha perso la vita e riflettere sul rapporto con l'ambiente circostante, sulla lotta ai cambiamenti climatici, sull'attivismo giovanile: temi cruciali in vista delle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024.

L'Ufficio in Italia del Parlamento europeo sarà presente con diverse iniziative. Il direttore Carlo Corazza interverrà alla cerimonia di apertura di venerdì 17 maggio e ricorderà, tra l'altro, l'importanza dell'appuntamento elettorale. Sabato 18 maggio, si terrà un incontro con l'esploratore Alex Bellini seguito dal workshop "Giovani idee per il futuro" in presenza della presidente del Consiglio nazionale giovani Maria Cristina Pisani e del commissario straordinario dell'Agenzia italiana per la gioventù Federica Celestini Campanari. Entrambi gli eventi sono realizzati in collaborazione con l'Agenzia e il CNG.

Cosa sono gli European Youth Event - Gli European Youth Event locali portano l'esperienza unica dell'EYE (European Youth Event) - un evento che riunisce al Parlamento europeo di Strasburgo e online migliaia di giovani provenienti da tutta l'Unione europea e dal mondo - nelle città e nelle regioni d'Europa, offrendo ai giovani di tutto il continente l'opportunità di incontrare altri giovani, ispirarsi a vicenda e scambiare idee con esperti, attivisti e decisori. Oltre Forlì, le altre città europee selezionate quest'anno sono: Berlino (Germania), Vilnius (Lituania) e Brežice (Slovenia).

Per conoscere il programma completo clicca qui, mentre per l'iscrizione qui.