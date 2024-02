Festival di Sanremo 2024, le matite per invitare al voto europeo

Nel corso di una delle serate del Festival di Sanremo 2024, diversi Big si sono presentati sul palco mostrando una matita: chi utilizzandola per aiutarsi a presentare uno dei colleghi, chi per porgerla ad Amadeus, chi per scambiarsela con altri cantanti.

Un bonus per il Fantasanremo, che ha ormai coinvolto tutti, ma che in realtà aveva anche una finalità sociale tanto da essere stato promosso direttamente dall’Unione Europea. Il messaggio infatti è era quello di invitare al voto dell'8 e 9 giugno per il Parlamento europeo i telespettatori del Festival.