Europee, "Usa il tuo voto, non lasciare che gli altri decidano per te": la campagna di comunicazione del Pe

Per sensibilizzare sull'argomento e incoraggiare quanti più elettori a votare, il Parlamento europeo ha dato il via alla seconda fase della sua strategia di comunicazione istituzionale. "Usa il tuo voto, non lasciare che gli altri decidano per te": questo lo slogan della seconda parte della campagna, che tratta dell'importanza della democrazia attraverso un approccio multidimensionale che include eventi con i media, attività di promozione digitale, il coinvolgimento di partner pubblici e privati, iniziative di cittadinanza attiva e programmi educativi su misura per tutti gli europei.

Il cortometraggio - Tra i materiali promozionali realizzati per l'occasione spicca un cortometraggio dal titolo "Usa il tuo voto", che raccoglie le testimonianze di alcuni cittadini anziani provenienti da vari Paesi dell'Ue. In questo breve filmato di quattro minuti, i protagonisti tramandano alle prossime generazioni i loro racconti sulla democrazia, sottolineando come questo diritto non vada mai dato per scontato.

Più nello specifico, il video racconta le vicissitudini di molti Paesi europei che sono stati teatro di conflitti armati o hanno visto limitate le libertà individuali dei propri cittadini, a dimostrazione di quanto sia importante difendere attivamente la democrazia.

"La democrazia dell'Unione europea è oggi più importante che mai. Il vostro voto deciderà quale direzione prenderà l'Europa nei prossimi cinque anni. Deciderà l'Europa in cui vivremo. Non lasciate che gli altri scelgano per voi. Il 6-9 giugno 2024, andate a votare. Ogni voto è importante", ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

"La democrazia è una responsabilità collettiva. Non nei confronti di una certa idea politica o di una causa specifica, ma nei confronti gli uni degli altri. La democrazia europea ci unisce più di quanto pensiamo: a livello di nazioni, di sensibilità politiche e di generazioni. In tempi come questi, caratterizzati da una forte polarizzazione, è facile dimenticarsene. La nostra campagna vuole ricordare a tutti ciò che ci unisce", ha dichiarato Jaume Duch, portavoce del Parlamento europeo.

La presentazione della campagna a Esperienza Europa - David Sassoli - Lunedì 29 aprile, l'Ufficio in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia hanno presentano la campagna di comunicazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del voto alle europee. È stato proiettato il cortometraggio e sono stati illustrati gli eventi legati alla Giornata dell'Europa del 9 maggio, tra cui dibattiti, letture e concerti al Campidoglio di Roma e al Luiss Hub di Milano, e l'illuminazione con i colori dell'Ue di monumenti e siti culturali iconici di tutta Italia. Tra le altre iniziative delle prossime settimane: dibattiti con eurodeputati nelle università e incontri tra leader politici e studenti che votano per la prima volta nello spazio Esperienza Europa - David Sassoli. La conferenza stampa ha visto la partecipazione di: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il direttore dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo Carlo Corazza, il rappresentante della Commissione europea in Italia Antonio Parenti, il direttore Offerta Estero della Rai Fabrizio Ferragni, il Segretario generale dell'Associazione Civita Simonetta Giordani.

Le attività in vista delle elezioni - Ecco nel dettaglio alcune delle attività istituzionali in vista delle elezioni:

Roma - Il 9 maggio, in piazza del Campidoglio, dalle 19 alle 21, si terrà un evento con letture e musica voluto dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e da Roma Capitale. Partecipano, tra gli altri: Alfa, Lorenzo Baglioni, Lino Banfi, Cristiana Capotondi, Anna Favella, Giulia Molino, Ale della Giusta, Edoardo Purgatori. L'iniziativa sarà anticipata da un dibattito a carattere istituzionale al Campidoglio, Aula Giulio Cesare, ore 9.

Milano - L'8 maggio, presso Luiss Hub, dalle 19, ci sarà un evento organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano con la partecipazione, tra gli altri, di: Gaia, Elio (Elio e le storie tese), Francesco Oggiano e Roberto Vecchioni.

Illuminazione siti italiani - Durante la serata del 9 maggio, a Roma, ci sarà l’accensione simbolica, con i colori dell’Unione europea, di edifici e luoghi culturali che in Italia rappresentano la storia e l'identità europea, come palazzi comunali, piazze, siti archeologici. L'iniziativa, che coinvolge anche altre capitali europee, viene anticipata in alcune città già l'8 maggio, si ripeterà l'8 e 9 giugno ed è in collaborazione con l’Associazione Civita, Enel, ANCI e Ministero dei Beni Culturali.

City escape per conoscere i valori europei - Dal 9 maggio al 9 giugno, si terrà una city escape che vedrà coinvolto, come punto d'arrivo, lo spazio interattivo Europa Experience - David Sassoli. L'esperienza permetterà di scoprire l'identità europea di Roma attraverso scrittori e intellettuali europei che hanno vissuto la città. I partecipanti cammineranno per la Capitale risolvendo enigmi a carattere culturale e storico, e riscoprendo i suoi angoli nascosti. L'esperienza, nata dalla collaborazione con la start-up Garipalli, sarà a fruizione gratuita.

European Youth Event - Dal 17 al 19 maggio a Forlì si tiene uno degli European Youth Event (EYE) che quest'anno si svolgono in quattro città europee: un'opportunità di incontrare altri giovani, ispirarsi a vicenda e scambiare idee con esperti, attivisti e decisori. Chiunque tra i 16 e i 30 anni può partecipare alle attività, discutere questioni chiave e condividere idee sul futuro dell’Europa. L'EYE di Forlì è organizzato dal Punto Europa di Forlì dell'Università di Bologna, ed è co-finanziato e sostenuto dal Parlamento europeo, con la Commissione europea. Per partecipare clicca qui.