Europee, le stelle dello sport di tutta l'Ue invitano i cittadini al voto

A Bruxelles una partita di calcio per incoraggiare i giovani a votare - A Bruxelles, il 25 maggio, il giocatore della nazionale di calcio belga Amadou Onana ha organizzato un mini torneo per i giovani dai 16 ai 18 anni per incoraggiarli a votare per la prima volta. Alla 20 km di Bruxelles del 26 maggio, invece, 1.300 membri del personale delle istituzioni europee hanno corso sotto lo striscione "Running for Europe" (Correre per l'Europa), oltre ad aver allestito al traguardo uno stand informativo sulle prossime elezioni.