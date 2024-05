Europee, il 23 maggio dibattito in eurovisione tra i candidati principali alla presidenza della Commissione

L'UER ha annunciato i principali candidati alla presidenza della Commissione che hanno confermato la loro presenza al dibattito: Walter Baier (Austria), Sinistra europea; Sandro Gozi (Italia), Renew Europe Now; Ursula von der Leyen (Germania), Partito popolare europeo (PPE); Terry Reintke (Germania), Verdi europei; Nicolas Schmit (Lussemburgo), Partito del socialismo europeo (PSE).

Il dibattito - I candidati parleranno in inglese e l'interpretazione sarà fornita in 24 lingue. Il dibattito sarà moderato da Martin Řezníček (TV ceca) e Annelies Beck (VRT, Belgio). I cinque candidati discuteranno sei argomenti chiave. Le domande saranno poste dal pubblico in Aula, dagli spettatori presenti agli eventi organizzati dagli Uffici di collegamento del Parlamento negli Stati membri, inviate tramite i social media, e dai due moderatori. I candidati dovranno inoltre affrontare domande individuali da parte dei moderatori nei cosiddetti segmenti "Spotlight", un nuovo format del dibattito in Eurovisione 2024.

Come seguirlo - Il programma del 23 maggio sarà trasmesso anche sul sito web del Parlamento europeo (Centro multimediale).

Inoltre, il 16 maggio si terrà un sorteggio organizzato dall'UER presso il Parlamento europeo a Bruxelles che determinerà la posizione dei candidati sul palco per il dibattito, il primo oratore su ciascun argomento e l'ordine delle interviste "spotlight". Il 16 maggio, saranno annunciati dall'UER anche i temi del dibattito e una spiegazione del regolamento.