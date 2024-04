Elezioni europee, ecco come funziona il voto per gli studenti fuorisede

Innanzitutto, come si legge nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2024, "quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuorisede possono votare nel comune di temporaneo domicilio. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuorisede possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell’elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite". In questo caso "gli elettori fuorisede hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione".

Ecco cosa devi fare - Inoltre, come viene riepilogato sulla pagina Instagram del Parlamento europeo in Italia, lo studente fuorisede che vuole esercitare il suo diritto di voto deve ricordarsi di presentare un'apposita domanda al proprio Comune di residenza entro 35 giorni dalla data delle elezioni, in cui deve indicare il proprio domicilio temporaneo e alla quale deve allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa. Il Comune di residenza provvederà a contattare il Comune di domicilio. Sarà quest'ultimo, entro 5 giorni dalle elezioni, a fornire allo studente un'attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare, che dovrà essere portata e mostrata al seggio.

Per maggiori informazioni, contatta il tuo Comune di residenza.