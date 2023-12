Conferenza sul futuro dell'Europa, ecco come il Parlamento europeo sta dando seguito alle proposte dei cittadini

Il 9 maggio 2022, la Conferenza sul futuro dell'Europa, l'esperimento di democrazia partecipativa iniziato il 9 maggio 2021, ha concluso i suoi lavori dopo un anno (Tgcom24 ha seguito ogni tappa della Conferenza in questo speciale).

In che modo il Parlamento - che si è impegnato a dare seguito e a realizzare le proposte avanzate dai cittadini durante la Conferenza per rafforzare la capacità di azione, la legittimità democratica e la responsabilità dell'Ue - sta trasformando le idee dei cittadini in realtà? Scopriamolo.