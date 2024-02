Cento giorni alle elezioni europee: scopri come ricevere un promemoria di voto

Esiste un portale dedicato in cui puoi trovare tutto ciò che devi sapere sul voto: "Come votare", "Perché votare", "Ricordamelo" e "Come funzionano le elezioni": https://elections.europa.eu/it/ . In particolare, alla voce "Ricordamelo" , hai la possibilità di registrarti e di ricevere un promemoria di voto e per non dimenticare di usare il tuo voto. "Tanti più saremo a votare e tanto più forte sarà la democrazia", si legge sul sito.

Il portale dedicato alle elezioni europee - Inoltre, alla voce "Come votare", è possibile selezionare lo Stato di voto e la lingua per avere indicazioni su quando e come votare nel proprio Paese. Nella sezione "Perché votare" scoprirai, invece, "alcuni motivi per cui dovresti usare il tuo voto". Per scoprire in cosa consistono le elezioni europee, come e quando si svolgono e altro ancora è invece possibile consultare la voce "Come funzionano le elezioni".