8 Marzo, Metsola: "Le donne hanno cambiato il mondo" | Quanto è rosa il Parlamento europeo? I numeri

Lo ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, pubblicando un video in occasione della Giornata internazionale della donna . "Nel corso della storia, le donne sono state pilastri di forza e resilienza in ogni società: dal guidare le famiglie a guidare le nazioni, dall'infrangere le barriere nei consigli di amministrazione all'aprire la strada nella scienza e nella tecnologia, le donne hanno cambiato le cose e frantumato gli stereotipi", ha affermato Metsola nel breve filmato. "Sta a noi rendere più semplice per coloro che verranno dopo di noi passare il testimone alla generazione successiva, sottolineando l'impatto che le donne hanno avuto e continuano ad avere nelle nostre comunità e società", ha sottolineato la presidente dell'Eurocamera. Vediamo, a tal proposito, quanto è rosa il Parlamento europeo.

Donne al Parlamento europeo: i numeri - Secondo quanto riporta l'Europarlamento, la rappresentanza femminile al Parlamento europeo è al di sopra della media mondiale ed europea dei parlamenti nazionali. Inoltre, nel corso degli anni, la percentuale di donne europarlamentari è cresciuta. Dal 1952 fino alle prime elezioni del 1979 sono state solo 31 le eurodeputate in carica. Con le prime elezioni dirette del Parlamento europeo la quota femminile arrivò al 15,9%. La percentuale delle donne elette al Parlamento europeo è andata crescendo progressivamente. Attualmente, secondo i dati di febbraio 2024, le eurodeputate rappresentano il 39,8%. Le eurodeputate italiane rappresentano il 41% degli eletti italiani, in linea con la media generale del Parlamento europeo. Da gennaio 2022, il Parlamento europeo è guidato da una donna. Nella nona legislatura, quella attualmente in corso, 6 dei 14 vicepresidenti sono donne, il che rappresenta un aumento rispetto alla scorsa legislatura, dove le vicepresidenti donne erano 5.

Alle prossime elezioni europee, che in Italia si terranno l'8 e il 9 giugno, gli elettori determineranno il numero di donne chiamate a rappresentarli al Parlamento europeo nei prossimi cinque anni.

Giornata internazionale della donna 2024: il Parlamento affronta la questione della parità di genere nello sport - In occasione della Giornata internazionale della donna 2024, il Parlamento europeo ha affrontato la questione della parità di genere nello sport con un evento organizzato dalla Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere in collaborazione con i parlamenti nazionali dell'Ue. I numeri in questo settore, infatti, sono emblematici: nel 2023, soltanto il 22% delle posizioni di vertice nelle federazioni nazionali dei dieci sport più popolari dell'Ue era occupato da donne. Inoltre, nella lista dei 100 atleti più pagati al mondo non è presente nessuna donna. Il 12 marzo, la Giornata internazionale della donna verrà celebrata anche a Strasburgo durante la sessione plenaria.