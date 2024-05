Che futuro per l'Ue? - "L'Europa ha dato una grande prova di unità e solidarietà nel far fronte alle crisi come quella del Covid e quella energetica. Il Next Generation Eu è stato fatto per dare una risposta a queste crisi. Tuttavia, è un programma temporaneo, finirà. A meno che, nel Parlamento, non avremo di nuovo una maggioranza europeista, come quella che ha fatto fronte a queste crisi, che sia in grado di riproporre e mettere in campo uno strumento o più strumenti di questo genere in via permanente che consentano all'Europa e ai Paesi europei di affrontare le prossime sfide - legate alla politica industriale, all'occupazione, alle innovazioni - in maniera più forte e incisiva. Per fare questo, il mio augurio è che ci possa essere un bilancio europeo più corposo, con delle risorse europee, dei fondi che le istituzioni Ue possano utilizzare per rafforzare la competitività e la capacità di investimento dell'Unione", ha detto Tinagli.