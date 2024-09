"L'Europa che fa notizia", briefing stampa in vista della plenaria del Parlamento europeo del 16-19 settembre

Nuovo appuntamento con "L'Europa che fa notizia". Il consueto briefing stampa in vista della plenaria del Parlamento europeo, che questo mese si svolge dal 16 al 19 settembre, si tiene il 13 settembre alle 10. Durante il dibattito, i rappresentanti delle delegazioni italiane illustrano e chiariscono ai giornalisti i temi della sessione e le posizioni dei partiti politici sui vari dossier in discussione e al voto. Partecipano: Salvatore De Meo, PPE-FI; Annalisa Corrado, S&D-Pd; Anna Maria Cisint, PfE-Lega; Stefano Cavedagna, ECR-FdI; Ignazio Marino, Verdi/ALE-AVS, e Gaetano Pedullà, The Left-M5S. Segui la diretta.