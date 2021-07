"Tgcom24Tour": futuro della scuola, nuove professioni e ruolo delle imprese

Bianchi: "Se non si investe nella formazione non solo dei ragazzi ma anche degli adulti il Paese non può recuperare" - "I dati Invalsi certificano due cose: il peggioramento della situazione negli ultimi due anni ma anche che già da prima la situazione era diseguale in Italia, soprattutto con grandi differenze tra Nord e Sud certificate in due modi interessanti. Da una parte gli abbandoni espliciti, cioè i ragazzi che non finivano il corso, e dall'altra gli abbandoni impliciti, i ragazzi che finivano il corso ma non avevano le competenze adeguate. E' chiaro, quindi, che stiamo affrontando un problema di lungo periodo che il periodo di isolamento, di chiusura ha peggiorato. Problema che va affrontato con tutto il respiro di un cambiamento strutturale del Paese. Su questo deve agire il Pnrr", ha spiegato Bianchi.

"Ritornare ad avere molto chiaro che se non si investe nella scuola in maniera adeguata, se non si investe nella formazione non solo dei ragazzi ma anche degli adulti il Paese non può recuperare. Quindi leggiamo bene i dati Invalsi - ha detto ancora Bianchi -, non diamo tutta la colpa a questi due anni. Questi due anni hanno messo drammaticamente a nudo i problemi che avevamo anche prima. Li stiamo affrontando. Torniamo a porre la scuola al centro di tutta la nostra attenzione, di tutto il nostro Paese. E' tempo di fare una riforma della scuola".

L'università - A parlare di università sono stati i rettori ospiti. "Le iscrizioni sono in crescita e, dunque, i dati sono positivi. Diventa importante mettersi in una logica di continuo apprendimento. Dobbiamo aumentare la scolarizzazione e fare una battaglia culturale per aumentare anche le iscrizioni", ha dichiarato Verona. Dello stesso parere è Micari, che ha detto: "Noi siamo la grande università statale della Sicilia occidentale. Dobbiamo far crescere i laureati e guardare all'innovazione. Negli ultimi anni siamo riusciti a farlo. C'è una situazione secondo me di crescita, un grande interesse verso l'università". "Nel sistema italiano ci sono tante università diversamente collocate sul territorio, statali e non statali, c'è insomma un sistema universitario che ha una significativa forza. Per cui, dobbiamo investire sul sistema universitario, affinché ciascun soggetto sia messo in grado di fare il proprio compito. Quindi ci siano poche regole ben chiare per tutti. Inoltre, tutti i saperi devono essere sollecitati a sintonizzarsi sul cambiamento. Quindi non solo fare nuove laureeMa anche dobbiamo rinnovare le Lettere", ha sottolineato invece Bonini.

Giovani, formazione e impresa - A parlare di giovani, formazione e impresa sono state le eccellenze del territorio. "Nella nostra azienda abbiamo un centinaio di ragazzi, la maggior parte dei quali non raggiunge i 40 anni - ha spiegato Giuseppe Giglio - Facciamo una selezione sulla base della preparazione, lato tecnologia e lato style (Giglio.com è, infatti, una tech company prestata al mondo dell'abbigliamento). Siamo affamati di talenti e quando questi arrivano dalla nostra terra siamo molto contenti, essendo legati al nostro territorio e ai nostri giovani".

"I giovani in azienda sono circa il 35% della forza lavoro. Mio padre, fondatore dell'azienda, è sempre stato vicino ai giovani, che rappresentano il futuro non solo della società ma anche del mondo imprenditoriale", ha affermato invece il cavaliere Condorelli.