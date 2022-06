"Tgcom24Tour" a Milano, alle 14.10 la tavola rotonda "Inflazione ed energia, il cammino difficile del Pnrr"

La sesta tappa di "Tgcom24Tour", che si svolge nella Sala Reale alla Stazione Centrale di Milano, proseguirà alle 14.10 con la seconda tavola rotonda dal titolo "Inflazione ed energia, il cammino difficile del Pnrr".

Ospiti dell'appuntamento Gian Marco Centinaio , sottosegretario di Stato al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; Alessandro Zoratti , direttore Strategie, Pianificazione, Regolazione e Sostenibilità di Trenitalia; Michele Crisostomo , presidente del Consiglio di Amministrazione di Enel; Domenico Siniscalco , Vice Chairman, Country Head of Italy and Head of Government Coverage EMEA di Morgan Stanley, e Dino Passeri , direttore generale di Distretti Ecologici SpA.