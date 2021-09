Salone del Mobile al via, Milano vetrina del made in Italy

Ansa

Salone del Mobile al via fino al 10 settembre con il "Supersalone" (che animerà gli spazi di Rho Fiera, dove lunedì si terrà anche una tavole rotonda di "Tgcom24Tour", il nuovo format itinerante di Tgcom24 che porta l'informazione economica sul territorio). Con l'evento internazionale, che precede di poco la Fashion Week, in calendario dal 21 al 27, Milano diventa la vetrina phigital del made in Italy, da sempre riconosciuto e apprezzato nel mondo anche in tempi di pandemia.