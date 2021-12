Quirinale, Emiliano a "Tgcom24Tour": "Le Regioni facciano valere il loro peso"

"E' il momento per le Regioni di fare valere il proprio peso politico e di diventare protagoniste, in una logica istituzionale e non di parte che dia al Paese quella stabilità che purtroppo le regole costituzionali ancora non consentono". Lo ha detto il presidente di Regione Puglia, Michele Emiliano, a "Tgcom24Tour", parlando delle prossime elezioni del Capo dello Stato.