Rommel, Eisenhower, Montgomery: i grandi protagonisti del D-Day

Nato in Texas nel 1890, ad aprirgli le porte della prestigiosa accademia militare di West Point è la sua abilità sportiva. La carriera di "Ike", come è soprannominato, non è certo brillante come quella di Rommel: guadagna promozioni quasi come un burocrate, passando da un ufficio all'altro e da un incarico all'altro grazie alla precisione e alla meticolosità con cui svolge i compiti che gli vengono assegnati. Proprio per questo, dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor il generale George Marshall lo chiama a Washington per collaborare alla messa a punto dei piani di guerra. Nel 1942, durante lo sbarco alleato in Nord Africa, incontra per la prima volta Rommel. E l'anno dopo viene scelto per comandare l'invasione della Francia, ancora contro Rommel, nella gigantesca operazione Overlord. E se il generale tedesco è geniale, irascibile e ribelle, Eisenhower è l'esatto contrario: prima di prendere una decisione la pondera attentamente, prima di fare un passo si consulta con i collaboratori. E questo fa di lui un perfetto organizzatore. A fargli vincere la guerra in Europa, però, è soprattutto la sua superiorità in fatto di uomini e mezzi, avendo alle spalle l'imbattibile potenza economica e industriale degli Stati Uniti.