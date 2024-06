D-Day: i migliori videogiochi per rivivere lo Sbarco in Normandia

Se lo sbarco a Omaha Beach è giustamente uno dei momenti più noti ed emblematici del D-Day, non è da meno la sequenza scelta da Infinity Ward per il suo Call of Duty 2 (2005), che mettendoci alla guida del Secondo Battaglione Ranger ci porta nel cuore della battaglia di Pointe du Hoc, in una suggestiva scalata verso le alture a ovest della spiaggia in cui le forze tedesche si erano rintanate per attaccare dall'alto e sfruttare la posizione di vantaggio. Nella campagna, si vedono i soldati americani (incitati dalla voce dell'allora generale Dwight Eisenhower, futuro presidente degli Stati Uniti) impegnati in una portentosa conquista delle scogliere francesi, in una versione un po' "addolcita" rispetto al bottino (ben più impietoso, per le forze Alleate) del vero conflitto, ma non per questo meno efficace.