Steven Spielberg con "Salvate il soldato Ryan" si scrolla di dosso la scomoda etichetta di regista di pop-corn movies, confermandosi capace di coniugare lo spettacolo con il racconto della Storia. Tanto che molti critici hanno definito il suo come "il grande film che mancava sulla Seconda Guerra Mondiale". Ma la sua pellicola è anche un pugno nello stomaco. La prima mezz'ora, in pratica, è la fedele cronaca di un massacro, tanto che in Paesi come Usa e Italia la visione del film venne vietata. E tanto che lo stesso regista dichiarò di non averlo voluto mostrare ai propri figli. In "Salvate il soldato Ryan" non ci sono eroi, ma solo uomini pronti a morire in una guerra che, alla fine, produce solo vittime, non sempre innocenti. Il successo del film fu confermato da tre premi Oscar (Miglior sonoro, Miglior montaggio, Migliori effetti sonori) e dalla candidatura ad altri 6 (Miglior film, sceneggiatura, attore protagonista, scenografia, makeup, colonna sonora).