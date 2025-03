Obesità in Italia: il 40% degli adulti è in eccesso di peso, allarme anche per i bambini

L'obesità e il sovrappeso continuano a rappresentare una delle principali sfide per la salute pubblica, sia in Italia che nel resto del mondo. Secondo i dati dell'Istituto superiore di Sanità, in Italia quattro adulti su dieci sono in eccesso di peso. La situazione appare ancora più allarmante considerando i bimbi: secondo gli esperti del Bambino Gesù, un bambino su tre è sovrappeso o obeso, con rischio di serie complicanze sulla salute già in età pediatrica, come malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e ipertensione.