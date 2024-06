DiscoverEU, la Commissione europea distribuisce 35.511 titoli di viaggio ai giovani

Quando è possibile candidarsi - È possibile candidarsi a DiscoverEU due volte all'anno, in primavera e in autunno. Ai candidati selezionati viene offerto un biglietto valido per viaggiare di norma in treno. I viaggiatori ricevono anche una carta europea per i giovani, che offre sconti su visite culturali, attività di apprendimento, sport, trasporti locali, alloggio e cibo.