A "The State of the Union" la tavola rotonda "Una nuova Ue: ripensare la (geo)politica dell'allargamento"

Giovedì 23 maggio, alle 14:30, a "The State of the Union" - il vertice annuale dell'Istituto universitario europeo di Firenze -, durante il panel "Una nuova Ue: ripensare la (geo)politica dell'allargamento" si discute, appunto, di allargamento dell'Ue.

In particolare, ci si chiede: come l'Ue può prepararsi politicamente, istituzionalmente e finanziariamente agli oltre 30 membri? Come sarà una tale Unione? Segui la diretta.