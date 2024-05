A "The State of the Union" la tavola rotonda "Elezioni europee 2024: un bivio per la democrazia"

A giugno, circa 400 milioni di cittadini dell'Ue si recheranno alle urne.

Come si può garantire che le persone possano e siano interessate a partecipare alle elezioni europee? Che ruolo giocheranno le dinamiche partitiche a livello nazionale ed europeo? Come possiamo garantire elezioni libere ed eque, non influenzate da grandi campagne di disinformazione e interferenze straniere? Queste domande chiave saranno affrontate da un gruppo composto da funzionari, accademici e professionisti venerdì 24 maggio, alle 11:30, a "The State of the Union" durante la tavola rotonda "Elezioni europee 2024: un bivio per la democrazia". Segui la diretta.