La visita agli atleti

Olimpiadi, Sergio Mattarella al Villaggio olimpico: la firma sul muro della tregua e il regalo

Il presidente della Repubblica, in vista dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, è stato con gli atleti del Team Italia e ha mangiato con loro

05 Feb 2026 - 14:43
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita al Villaggio olimpico di Milano e al Team Italia. Arianna Fontana e Carlo Mornati gli hanno consegnato il giubbotto della nazionale, che il capo di Stato ha subito indossato: "Lo porterò e lo indosserò". Mattarella ha anche apposto la sua firma al murale della tregua, prima di rivolgersi agli atleti: "La prima competizione è quella con i propri limiti".