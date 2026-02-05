Olimpiadi, Sergio Mattarella al Villaggio olimpico: la firma sul muro della tregua e il regalo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita al Villaggio olimpico di Milano e al Team Italia. Arianna Fontana e Carlo Mornati gli hanno consegnato il giubbotto della nazionale, che il capo di Stato ha subito indossato: "Lo porterò e lo indosserò". Mattarella ha anche apposto la sua firma al murale della tregua, prima di rivolgersi agli atleti: "La prima competizione è quella con i propri limiti".