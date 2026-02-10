1 di 10
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

Nei 1000 metri

Jutta Leerdam, oro e record olimpico per la campionessa olandese

10 Feb 2026 - 12:00
10 foto

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 la pattinatrice olandese Jutta Leerdam ha fatto il pieno di soddisfazioni. La campionessa, classe 1998, si è portata a casa una medaglia d'oro con record olimpico nei 1000 metri. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
milano-cortina 2026

Sullo stesso tema