L'Euro compie 20 anni, Sassoli: "Simbolo di pace e integrazione"

"L'euro è un simbolo di pace e integrazione, la realizzazione di una visione politico storica, di un continente unito con una moneta unica per il mercato unico. Buon 20esimo compleanno, euro!". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli in occasione dell'anniversario della moneta.

Von der Leyen: "Valuta potente, forte simbolo di unità" - "Tutti noi ricordiamo la prima volta in cui abbiamo tenuto in mano una banconota in euro. A 20 anni di distanza, l'euro è una delle più potenti valute al mondo. L'euro riflette anche i nostri valori, come valuta globale per investimenti sostenibili. Ed è un forte simbolo di unità", ha twittato invece la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen.

Michel: "Simbolo di successo e identità" - "Sono passati già vent'anni. Per molti aspetti sembra ieri. Ricordo l'entusiasmo di scoprire l'euro - le banconote, le monete - per la prima volta. L'euro è la nostra moneta, la nostra valuta europea, un simbolo concreto di successo che si trova ogni giorno nelle tasche di quasi 350 milioni di cittadini, in 19 dei 27 Stati membri. Quanti progressi compiuti, l'euro ne ha fatta di strada. È una vera conquista europea. Oserei dire che l'euro è diventato parte della nostra identità e del nostro modo di considerarci europei. Fa parte della nostra mentalità e del nostro spirito europeo. L'euro appartiene a tutti noi, a tutti i cittadini europei". Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una dichiarazione dedicata all'anniversario.