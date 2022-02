Il Parlamento europeo issa la bandiera ucraina all'esterno dei suoi edifici

Il Parlamento europeo ha deciso di aggiungere la bandiera dell'Ucraina a quelle dell'Ue e dei 27 Stati membri issate all'esterno dei suoi edifici.

Lo comunica l'ufficio del portavoce del Pe, motivando la scelta in "solidarietà con l'Ucraina e i suoi cittadini". "In considerazione degli eventi in corso e della sessione plenaria straordinaria che si terrà martedì, la bandiera dell'Ucraina sventola solennemente accanto a quelle dell'Unione europea sui nostri edifici a Bruxelles", si legge in una nota.